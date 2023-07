Verona colpita dal maltempo, scoperchiato tetto in amianto vicino all’A4: chiuso l’accesso al casello Sud. Zaia: “Estendiamo lo stato d'emergenza”

Verona, 30 luglio 2023 – Ancora maltempo e danni in Veneto. E nella scorsa notte è il territorio di Verona ad essere stato interessato da un forte temporale che provocando l'abbattimento di una quarantina di piante, lo scoperchiamento di alcuni tetti e danni a una decina di semafori. La Polizia Locale ha chiuso viale Piave, la via di acceso dal casello di Verona Sud dall'autostrada Milano-Venezia a causa di presenza di amianto sulla carreggiata di pezzi di un tetto che si è scoperchiato in zona. L'azienda specializzata per la rimozione è stata chiamata per intervenire.

Forte temporale provoca danni a Verona

La situazione in città

Deviazioni al traffico sono state organizzate in varie strade. In alcune strade oltre ai Vigili del Fuoco sono entrati in azione anche i volontari della associazioni di Protezione Civile provinciali e comunali. La situazione è monitorata dalla centrale operativa della Polizia Locale che invita i cittadini ad evitare di frequentare parchi e aree verdi, prima della verifica sulle condizioni di sicurezza delle piante. Gli interventi sono coordinati dall'assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi in contatto la Protezione Civile.

Zaia: “Estendiamo lo stato d’emergenza”

Anche dopo il nubifragio della notte tra il 29 e 30 luglio sono numerosi gli alberi abbattuti, i danni alle coltivazioni, gli allagamenti e i danneggiamenti a tetti e coperture. "Lo stato di emergenza regionale sarà esteso ai territori colpiti – ha detto in mattinata il presidente della Regione Luca Zaia -. I rilievi dei danni saranno inseriti nelle relazioni inviate a Roma per le richieste dello Stato di Emergenza Nazionale e lo stato di calamità per il settore agricolo. Ringrazio tutti i soccorritori e i tecnici impegnati in questo weekend ed esprimo la mia vicinanza a chi ha dovuto, nell'arco di poche giornate, affrontare nuovamente il maltempo". I comuni maggiormente interessati - ma il censimento è in corso - sono al momento Verona, Negrar, Sona, Bussolengo, Sommacampagna, Pescantina, San Pietro in Cariano, Brendola, Arcugnano, Altavilla vicentina, Longare, Vicenza, Nando, Montegalda, Montegaldella, Grisignano.