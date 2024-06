Villafranca di Verona, un morto e un ferito in una sparatoria. La violenta lite tra giostrai

Verona, 20 giugno 2024 – Un morto nella sparatoria che ieri sera ha coinvolto un gruppo di giostrai a Villafranca di Verona, nei pressi delle piscine comunali. L’uomo, di cui non sono state diffuse le generalità, non è morto sul colpo. Un’altra persona è stata colpita ed è ancora ricoverata al pronto soccorso della città. Inizialmente si parlava di tre feriti in condizioni non gravi. I colpi esplosi sembrerebbero essere stati due.

Il reparto operativo dei carabinieri di Verona sta indagando sui fatti: la Procura ha richiesto massimo riserbo alle forze dell’ordine.

Sembrerebbe che si sia trattato di una lite per futili motivi, terminata in tragedia. I coinvolti sarebbero parte di un gruppo di giostrai che aveva in programma di partecipare all’Antica fiera dei Santi Pietri e Paolo, in programma dal 28 al 30 giugno, ma già . Stando alle parole rilasciate all’Ansa dal sindaco di Villafranca, Roberto Dall’Oca, non è escluso che l’evento sia annullato a seguito di quanto accaduto.