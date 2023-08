Verona, spritz e tramezzino a 26 euro: scontrino choc al bar con vista sull’Arena

Verona, 10 agosto 2023 – Due spritz e un tramezzino: 26 euro. E di colpo l’aperitivo veneto più popolare si trasforma in una costosa beffa. È l’avventura raccontata sui social da un turista vicentino di passaggio a Verona, che ieri ha deciso di fermarsi a godersi il tramonto in centro, con vista su piazza Bra e l'Arena. “Visto il menù abbiamo optato per due tramezzini, un prosciutto e funghi ed un tonno e pomodori, e due spritz. Fine. Come da scontrino si evince che ho speso 26 euro, dove in un bar a Vicenza costa un euro e venti il tramezzino e due euro e cinquanta lo spritz. Dunque totale 7,40 euro, contro 26 di questi ladri patentati”.

Ma non è l’unica spesa passa della giornata. Se ai 26 ero si aggiunge i 7 euro di autostrada e i 16 euro di benzina, la gita fuori porta per due persone è costata salata: “64 euro per stare tre ore e mezza in centro a Verona”. E arrabbiato incalza: “I nuovi ladri”.

La replica del bar

La replica del titolare del bar è arrivata puntuale, dalle colonne dell'Arena. “Credo che sette euro per uno spritz seduti a due passi dall’Arena non sia certo un prezzo così esagerato. A maggior ragione visto che portiamo sempre come minimo olive e patatine”, è la replica del titolare, che ha definito i suoi prezzi in linea con gli altri locali della città. “Senza pensare alle 48 buste paga, siamo aperti dalle 7,30 del mattino alle 2 di notte, i costi sono pazzeschi. Mi pare una polemica senza senso: abbiamo tutti i prezzi esposti in maniera chiara”, ha concluso.