Torrentisti dispersi nel Vajo, recuperati nella notte i tre veronesi: grave un 60enne

Verona, 6 luglio 2023 – Salvati i torrentisti veronesi rimasti bloccati nel canyon del Vajo dell'Orsa. È stato un intervento lungo e impegnativo durato per tutta la notte all'interno del Vajo, una valle di origine fluviale che si estende dal Monte Baldo e scende fino a Brentino, nel Veronese. Uno degli escursionisti era infortunato, i tre veronesi si sono trovati improvvisamente in difficoltà e per non erano riusciti nemmeno a dare l’allarme. La zona non era coperta dal segnale telefonico, il cellulare usato per le emergenze era quindi fuori uso. Uno dei tre uomini, un 60enne di Verona, è stato trovato in condizioni preoccupanti.

L’allarme: cosa è successo

È stata la chiamata di un amico, preoccupato per il mancato rientro dei tre dal Vajo, a dare l’allarme ai soccorsi. Uno dei cellulari era irraggiungibile, mentre gli altri due risultavano liberi ma, una volta arrivati i soccorsi, sono stati sentiti suonare all'interno della macchina, trovata ancora parcheggiata in zona dai carabinieri. E così ieri sera, intorno alle 22.30, la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Verona.

L’allarme e la caccia ai dispersi

Sul posto è arrivata una task force di 23 professionisti del soccorso. Oltre ai cinque esperti del Soccorso alpino e due sanitari, un medico e un’infermiera, sono stati allertati anche gli speleologici del gruppo del Veneto e di Verona. Per capire a quale altezza della forra (una gola profonda) si trovassero i tre dispersi, una squadra è partita dall'alto, ripercorrendo la valle dal Monte Baldo di Ferrara. Hanno solcato il sentiero tibetano e la Malga Orsa, un'altra da valle verso monte, finché c'è stato il primo contatto vocale con i tre torrentisti.

Il recupero dei tre uomini

I tre uomini veronesi sono stati individuato a circa metà della valle del Vajo, tra Ferrara e Brentino. I tecnici forristi sono quindi scesi dall'ingresso intermedio e, una volta raggiunti i dispersi, hanno appurato che uno di loro – un 60enne di Verona – dopo essere caduto, aveva riportato sospette fratture e traumi alla gamba (ginocchio, tibia e perone), alla testa e a un polso. I tre erano riusciti a uscire dall'acqua, ma avevano trovato riparo sempre in un luogo umido. Il ferito era andato in ipotermia ed è stato subito stati riscaldato e medicato sul posto, per evitare che un peggioramento improvviso. Poi è stato caricato sull'apposita ‘barella canyon’, mentre i due amici sono stati accompagnati dai soccorritori all'esterno dal sentiero intermedio, con una parte in ferrata.