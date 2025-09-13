Addio a Stefano Benni: il video dell'ultimo saluto

Una lunga fila di persone ha attraversato il cortile dell’Archiginnasio per dare l’ultimo saluto a Stefano Benni, scomparso il 9 settembre a Bologna dopo una malattia. L’arrivo del feretro è stato accolto da applausi e commozione, in un abbraccio collettivo sotto le logge del Pavaglione. A ricordarlo, insieme al figlio Niclas, anche alcuni amici di sempre: lo scrittore Daniel Pennac, l’attore Alessandro Bergonzoni, il cantautore David Riondino, l’editore Carlo Feltrinelli. Presenti anche il sindaco Matteo Lepore e l’assessora regionale Isabella Conti