Video
VideoAggressione in pizzeria a San Giovanni: il video choc
28 ago 2025
Aggressione in pizzeria a San Giovanni: il video choc

Aggredito un pizzaiolo pakistano a San Giovanni in Persiceto a Ferragosto. Il video, circolato sui social, mostra un giovane a torso nudo che entra nel locale, insulta il gestore che, dopo diversi improperi, si alza per mandarlo via. A quel punto inizia la lite e il giovane scaraventa a terra il pizzaiolo. I carabinieri stanno indagando per identificare il giovane aggressore che, da quanto risulta, avrebbe rotto il naso al titolare della pizzeria da asporto. Nel video si vede il momento dell'aggressione in cui il pizzaiolo, aggredito, cade all'indietro, ferito, perdendo parecchio sangue.

