Alluvione a Reggio Emilia: il video dei salvataggi a Bagnolo in piano

A Bagnolo in Piano, nella Bassa reggiana, questa mattina le squadre Saf dei vigili del fuoco sono dovute intervenire con i gommoni per portare in salvo di 10 persone in via Spallanzani: si tratta di tre famiglie, con tre bambini, un adolescente e sei adulti. Il terreno già inzuppato e i canali non sono stati in grado di assorbire l’enorme quantità d’acqua caduta nella notte.