Alluvione Cotignola, titolare azienda vinicola: "Servono risposte"

"Siamo di nuovo nella situazione dell'anno scorso. Solo la settimana scorsa abbiamo chiuso le perizie per l'alluvione precedente e oggi ne dovremo aprire altre. In questo momento servono risposte che prima non ci sono state date. Io in un anno non ho visto grossi dibattiti per cercare di capire un piano vero per mettere in sicurezza questa zona". A dirlo, il giorno dopo l'alluvione a Cotignola, in provincia di Ravenna, il titolare dell'azienda vinicola Sartarelli srl.