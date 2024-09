Alluvione Traversara, il disastro il giorno dopo visto dal drone

Le immagini dal drone in volo su Traversara di Bagnacavallo. Questa è la zona dove si registrano i danni più gravi. Il Lamone ha rotto l'argine e la forza distruttiva della piena ha travolto in pieno alcuni edifici. I muri ai pian terreni di alcune villette sono crollati. Le auto sono state trascinate via.