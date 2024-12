Anno Santo a Bologna: il video della processione

Il cardinale Matteo Zuppi ha presieduto la Santa Messa per aprire l’Anno Santo in città come richiesto da Papa Francesco in occasione del Giubileo 2025. In uscita dalla Basilica di San Petronio è poi partita la processione con l'esposizione dell’immagine del Crocifisso del beato Bartolomeo Maria Dal Monte