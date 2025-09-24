"Attacchi Notturni Contro la Flotilla Global Sumud: Droni e Bombe Sonore in Acque Internazionali"

🚨🌊 Attacchi nella notte contro la Global Sumud Flotilla, la missione civile nonviolenta che porta aiuti umanitari a Gaza. Il senatore riminese Marco Croatti (M5S), a bordo della nave Morgana insieme all’operatore ravennate Carlo Alberto Biasioli, ha lanciato l’allarme con un videomessaggio: 👉 “All’una di notte la radio ha avuto grosse interferenze, sulle navi attorno a noi sono state sganciate polveri urticanti, abbiamo sentito due boati al largo delle imbarcazioni e ora ci siamo messi i giubbotti di salvataggio. Siamo in procedura di sicurezza”. Droni, bombe sonore e spray urticanti hanno colpito le barche in navigazione a sud di Creta, in acque internazionali. Almeno dieci-quindici attacchi, due imbarcazioni danneggiate: tra queste anche la Morgana, la cui vela principale è fuori uso. Nessun ferito. di Andrea Degidi
