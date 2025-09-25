"Bar Carlino Ritorna: Segui il Pre-Partita di Aston Villa - Bologna con i Giornalisti de Il Resto del Carlino"
Dopo il grande successo della scorsa stagione, Bar Carlino torna per accompagnare il Bologna nella sua avventura europea.
I giornalisti de il Resto del Carlino vi aspettano sotto i portici della storica Neri Pasticceria Caffetteria in via Saragozza, 81, per commentare il pre-partita in un’atmosfera unica e coinvolgente.
⚽️Segui con noi il pre-partita di: ASTON VILLA – BOLOGNA
Vi aspettiamo al Bar Neri, alle ore 18:00 ❤️💙
© Riproduzione riservata