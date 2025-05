Bologna, a 19 anni salva l'edicola sull'orlo della chiusura: il video

Una vecchia edicola sull’orlo della chiusura, un ragazzo di appena 19 anni con le idee chiare e una passione innata per la tecnologia. Così nasce la storia di Yiihao Xia (italianizzato Mario), giovane imprenditore di origini cinesi nato e cresciuto a Magenta, in provincia di Milano, che oggi è riuscito a reinventare uno spazio destinato all’abbandono, trasformandolo in un punto di riferimento per il quartiere.