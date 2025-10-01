Bologna, allarme sicurezza: nuova ondata di rapine e scippi in centro, 8 misure cautelari eseguite

Bologna, nuova ondata di rapine e scippi in centro. Passanti avvicinati con scuse, poi derubati di catenine e collane d’oro. Alcune vittime hanno raccontato di essere state colpite con gomitate o di aver subito l’uso di spray al peperoncino. 📍 Oltre a via Indipendenza, i colpi sono avvenuti anche in via Zamboni, largo Trombetti, via de’ Giudei, via Pratello, via San Vitale, via Marconi e piazza San Francesco. La Squadra Mobile ha eseguito 8 misure cautelari: 5 custodie in carcere e 3 obblighi di presentazione alla PG. Cinque indagati sono già stati rintracciati (quattro uomini di nazionalità marocchina e una donna italiana), mentre per altri quattro cittadini marocchini le ricerche sono ancora in corso. 📊 Dal solo aprile 2025 ad oggi, a Bologna sono state eseguite 11 misure cautelari e 5 arresti in flagranza per rapine e furti con strappo in centro.
