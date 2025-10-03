Bologna Bloccata: 100mila in Corteo per il Secondo Sciopero Generale a Sostegno della Global Sumud Flotilla

Una marea umana ha invaso Bologna questa mattina: il corteo della Cgil, preannunciato. E poi quelli di Usb, dei collettivi e degli studenti medi, delle associazioni e delle realtà sociali e politiche cittadine. Anche oggi 3 ottobre la città si ferma, per il secondo sciopero generale indetto in dieci giorni a sostegno della Global Sumud Flotilla. Per le organizzazioni sindacali. “Siamo in 100mila”. Sessantamila per la Questura. Dopo le 13,30 sono state invase anche tangenziale e autostrada. Il corteo si è diviso in due, continuando il percorso verso la stessa direzione: una parte occupa l’autostrada, l’altra, invece, la tangenziale. “Bologna lo sa da che parte stare. Palestina libera dal fiume e fino al mare”, gridano compatti in direzione Casalecchio. Segui la diretta su ilrestodelcarlino.it🔗
© Riproduzione riservata