Bologna devastata, ecco cosa resta

Il presidio per il 19enne morto a Milano in un incidente mentre scappava

in scooter inseguito dai carabinieri è partito da Piazza San Francesco. Lungo il percorso del corteo sono stati dati alle fiamme dei cassonetti e spaccate alcune vetrate di negozi e banche. Il sindaco Matteo Lepore ha condannato quanto accaduto: “Nessuna manifestazione politica, ma solo devastazione”. Per il governatore della Regione, Michele de Pascale: “Non c’è giustificazione davanti a episodi di una simile gravità”. Particolare preoccupazione è stata espressa per gli atti vandalici e le minacce contro la Sinagoga di Bologna