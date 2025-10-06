Bologna, Lafram (Ucoii) rientrato in Italia: "Non partecipiamo a manifestazioni con disordini"

Yoox, l'unione fa la forza

Yoox, l'unione fa la forza
6 ott 2025
"Noi ovviamente non prendiamo parte a nessuna manifestazione che va in qualche modo a creare disordine pubblico, a spaccare, a rovinare quelle che sono le nostre vie della nostra bellissima città", ha detto Yassine Lafram, presidente dell’Ucoii. L’intervento arriva a proposito della mobilitazione indetta dai Giovani Palestinesi che inneggia al 7 ottobre

 

© Riproduzione riservata