27 ott 2025
Bologna, manifestanti pro Palestina entrano all'interno del comune

I manifestanti pro Palestina in presidio a Bologna sono entrati all'interno di Palazzo d'Accursio, dove era in corso il Consiglio Comunale, per chiedere l'interruzione dei rapporti con le aziende e le istituzioni israeliane.

