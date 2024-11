Bologna, presidio ANPI contro presidio Rete dei Patrioti: c'è Schlein

Elly Schlein e Nicola Fratoianni hanno partecipato ad un presidio a Bologna contro l'annunciata manifestazione nel capoluogo da parte di un movimento di estrema destra. I manifestanti si sono riuniti in Piazza del Nettuno. La statua al centro della piazza è stata transennata in vista della manifestazione antagonista annunciata per il primo pomeriggio.