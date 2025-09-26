Bologna Pronto a Stupire: Italiano Sprona i Suoi per l'Impresa al Villa Park

❤️💙I leoni d’oro che campeggiano su Trinity Road sembrano quasi addormentati: l’Aston Villa di Unai Emery, penultimo in Premier, non fa paura come un anno fa. Vincenzo Italiano è convinto che questa volta al Villa Park il suo Bologna possa fare l’impresa e chiede ai suoi ragazzi di “essere più sfacciati”. Nella conferenza stampa che apparecchia l’Europa League, colpisce la determinazione dell’allenatore rossoblù: sguardo serio, focalizzato, poca voglia di ridere, ma tanta voglia di costruire ancora una volta qualcosa di speciale. “L’anno scorso in Champions forse abbiamo avuto un rispetto esagerato degli avversari”, tuona Italiano. “Abbiamo le qualità per poter andare avanti in questa competizione”. L’obiettivo è sempre lo stesso: stupire per riscrivere di nuovo la storia. ✍️dall’inviato Gianmarco Marchini #ilrestodelcarlinovideo
