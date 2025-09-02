Il tram di Bologna

Massimo Pandolfi
Il tram di Bologna
Video
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Maxi vincitaIncidente commercialistaSuper nonni Incendio 2 mortiChiuso caseificioTruffa trattore
Acquista il giornale
VideoBologna, sciopero davanti allo stabilimento Toyota. Gli operai in presidio: "Vogliamo chiarezza"
2 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Video
  3. Bologna, sciopero davanti allo stabilimento Toyota. Gli operai in presidio: "Vogliamo chiarezza"

Bologna, sciopero davanti allo stabilimento Toyota. Gli operai in presidio: "Vogliamo chiarezza"