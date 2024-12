Bottura al Vinitaly 2025: " Con la Regione Emilia Romagna l'idea di famiglia dentro il padiglione"

L'anno prossimo l'Osteria Francescana festeggerà 30 anni e Food for soul ( associazione no profit contro gli sprechi alimentari) dieci. "Uno dei motivi per cui ho accettato con entusiasmo è che mi è stato chiesto di partecipare con il Tortellante"