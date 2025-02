Canale Reno: il video in centro a Bologna

L'acqua del canale viene deviata verso il centro dalla Chiusa di Casalecchio: dopo 70 anni torna alla luce in via Riva Reno. Per riaprire il flusso, è stato necessario rimuovere 3mila tonnellate di fango e detriti scaricati dall'alluvione di ottobre.