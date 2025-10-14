Sanità pubblica a caro prezzo

Massimo Pandolfi
Sanità pubblica a caro prezzo
Video
VideoCastel D'Azzano, il procuratore di Verona: «Omicidio premeditato, atto volontario»
14 ott 2025
Castel D'Azzano, il procuratore di Verona: «Omicidio premeditato, atto volontario»

«Carabinieri e Polizia hanno cercato di agire in massima sicurezza ma l'esito è stato molto inaspettato e doloroso». Sono le prime parole del procuratore capo di Verona, Raffaele Tito, giunto sul posto della tragedia. «E' stata una tragedia incredibile. Dovevamo eseguire un decreto di perquisizione». Fermato anche il terzo fratello che avrebbe causato l'esplosione.

