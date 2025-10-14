Castel D'Azzano, il procuratore di Verona: «Omicidio premeditato, atto volontario»

In evidenza
Francesco Carofiglio ospite a Il Piacere della Lettura
Francesco Carofiglio, scrittore capace come pochi di dare forma narrativa ai luoghi e alle emozioni collettive, ospite del vodcast Il Piacere della...Guarda il video
«Carabinieri e Polizia hanno cercato di agire in massima sicurezza ma l'esito è stato molto inaspettato e doloroso». Sono le prime parole del procuratore capo di Verona, Raffaele Tito, giunto sul posto della tragedia. «E' stata una tragedia incredibile. Dovevamo eseguire un decreto di perquisizione». Fermato anche il terzo fratello che avrebbe causato l'esplosione.
