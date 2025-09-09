"Coraggio e Umanità: Tassista Insegue Ladro e Restituisce Borsa alla Proprietaria"

Venerdì mattina, in pieno centro: un ladro strappa una borsa a una donna e tenta la fuga. Un tassista Cotabo, testimone della scena, non resta a guardare: avvia l’auto, gira il volante e lo insegue. Bastano pochi metri perché il ladro abbandoni la refurtiva e sparisca. 👉 La borsa torna alla sua proprietaria, incredula e commossa. 👉 I clienti del taxi arrivano comunque in stazione, con una storia da ricordare. 💬 “Non girarsi dall’altra parte, ma schierarsi dalla parte giusta”, ha commentato Riccardo Carboni, presidente della cooperativa. Un episodio che non parla di spettacolo, ma di umanità concreta. Perché scegliere di aiutare, anche rischiando un po’, fa ancora la differenza.
© Riproduzione riservata