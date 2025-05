Coreografia del Bologna per la Coppa Italia: il video

Ecco la maxi coreografia organizzata dai gruppi organizzati della curva Andrea Costa: una marea rossa e una marea blu e al centro gli eroi dello scudetto del 1964. Sotto la scritta che celebra i fasti del passato e del presente: "Ora come allora, così si gioca solo in Paradiso". Per realizzare questo bellissimo colpo d'occhio all'Olimpico, gli ultras avevano lanciato una raccolta fondi a cui i bolognesi hanno risposto con entusiasmo: sono stati raccolti quasi 16mila euro