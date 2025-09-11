Il bluff Città 30
Sergio Gioli
Il bluff Città 30
Video
"Dietro le Quinte del Giornale: Un Viaggio nella Redazione di Reggio Emilia"
11 set 2025
"Dietro le Quinte del Giornale: Un Viaggio nella Redazione di Reggio Emilia"

"Dietro le Quinte del Giornale: Un Viaggio nella Redazione di Reggio Emilia"

✍🏻Dalla prima bozza su carta al ‘via’ definitivo: un viaggio nella redazione di Reggio Emilia per vedere come il giornale prende vita, tra timoni, book e nottate d’impaginazione. 💪🏻Dietro ogni pagina c’è il lavoro di una squadra intera, per provare a stare al passo col ritmo della città. E voi, conoscevate tutto il processo dietro alla produzione del giornale? Fatecelo sapere nei commenti👇🏻 di Elia Biavardi

