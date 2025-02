Emilia Romagna, de Pascale svela il bilancio di previsione 2025

Una manovra Irpef da 200 milioni di euro per rimettere in equilibrio i conti 2024 della sanità. Aumenti su Irap, bollo auto e ticket sanitari (in tutto un intervento sui 400 milioni) per far tornare i conti di viale Aldo Moro ed evitare tagli ai servizi nei prossimi anni