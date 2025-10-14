Sanità pubblica a caro prezzo

Sanità pubblica a caro prezzo
Esplosione nel veronese, un vicino: «Avevano perso tutto, minacciavano di fare una cosa del genere»
14 ott 2025
14 ott 2025
«La situazione gli è sfuggita di mano. Minacciavano di fare una cosa del genere, loro non volevano lasciare la casa. Avevano perso tutto», così un vicino di casa dei tre fratelli dal casolare a Castel D'Azzano, in provincia di Verona.

