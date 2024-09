Faenza, l'ennesima esondazione del Marzeno: i danni visti dal drone

Il drone in volo sull'area a sud-est di Faenza dove il Marzeno confluisce nel Lamone. Questo è il punto in cui per la terza volta si è verificata l'esondazione. Dal drone le immagini della scia di danni lasciata dall'acqua fuoriuscita a volontà.