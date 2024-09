Faenza, prima domenica post-alluvione. Si spala il fango, video drone

Si continua a spalare il fango dalla zona di via Cimatti investita per la terza volta in un anno e mezzo da un'alluvione. In alcuni punti ci sono autentiche "catene umane" per facilitare e velocizzare la rimozione del fango con i secchielli dai punti più insidiosi. Le immagini dal drone.