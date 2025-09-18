"Federico Bernardeschi: Il Ritorno in Serie A con la Determinazione di un Giovane Sognatore"

La felicità incontaminata davanti a un pallone è rimasta la stessa di quell’esile biondino che con la maglia dell’Atletico Carrara dribblava anche il tempo. roppo più forte dei suoi compagni, correva incontro a un destino che lo aspettava a braccia aperte. Lo chiamavano ‘Montellino’, perché quelli erano gli anni dell’aeroplanino Montella e quel biondino spaccava le porte esultando con le braccia a mo’ di ali. Un altro aereo, quest’estate, ha riportato Federico Bernardeschi in Italia, lontano dal calcio-comfort di Toronto. Di nuovo in un mondo che perdona poco, e ai numeri dieci quasi nulla. «Io sono pronto da quando sono salito su quel volo di ritorno», spiega l’ex trequartista di Fiorentina e Juventus, atterrato a Bologna e nel nostro campionato con il sorriso ancora di quel ragazzino. Bernardeschi, Italiano pochi giorni fa ha detto: «Federico forse si è dimenticato di cosa sia la serie A, per intensità. Deve svoltare in fretta». Come ha preso quelle parole? «Le ho vissute benissimo. Il mister lo conosco, quelle cose me le ha dette anche di persona: so perfettamente cosa volesse dire, non c’è nessun problema. Anzi, ci abbiamo fatto una risata sopra, io e lui». L’intervista completa a cura di Gianmarco Marchini è sul nostro sito 📲
