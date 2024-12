Fio Zanotti suona la canzone scritta per l'amico Cesare Ragazzi

Il video girato a casa di Fio Zanotti, a Monzuno (Bologna): al pianoforte esegue in esclusiva per il Resto del Carlino il brano 'Senza te', rimasto inedito, che aveva composto per l’imprenditore e personaggio televisivo scomparso a 83 anni, considerato il re del trapianto dei capelli