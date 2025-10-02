"Folla di Tifosi del Friburgo Inonda Bologna: Sfida Cruciale per il Bologna di Italiano"

Mentre stiamo seguendo il pre-partita nel nostro Bar Carlino una marea di tifosi del Friburgo sta invadendo la città. Il Friburgo arriva dalla Foresta Nera, un muro fittissimo di abete e faggi. E dentro una foresta nera di impegni e pericoli si ritrova il Bologna. Non sarà ancora la selva oscura di Dante, ma meglio non scherzare. Anche se Vincenzo Italiano la diritta via è convinto di non averla smarrita. Semmai l’ha dovuta registrare di nuovo, dopo gli addii di Beukema e Ndoye, due colonne portanti dello Squadrone che ha alzato la Coppa Italia. Due partenze forse un po’ sottovalutate dall’ambiente nel giudicare questo nuovo Bologna? L’allenatore rossoblù non ci gira attorno: "Togliere due giocatori così importanti, credo non sia cosa da poco. La squadra aveva trovato quell’equilibrio e quell’alchimia che ci hanno permesso di arrivare dove siamo arrivati: uno (Beukema, ndr) su 51 gare ne aveva fatte 49, l’altro ci ha fatto vincere con tanti assist e gol importanti". Italiano, però, non cerca alibi, altrimenti avrebbe scomodato i suoi due ex pupilli da tempo. Un po’ come aveva già fatto nel post-Lecce ("dare minuti a tutti, ora toglie identità alla squadra, ma alla lunga è la strada giusta"), vuole spiegare il momento: "La base sono convinto che ci sia, i meccanismi arriveranno. Ci vuole tempo, come c’è voluto l’anno scorso: vedo molte similitudini. Capisco dalle reazioni e da quello che leggo che le aspettative sono altissime. Domenica dovevamo vincere, a Birmingham dovevamo fare risultato... Ho parlato di questo coi ragazzi, eh: ho detto loro che quando abitui bene la gente, non devi mai abbassare la guardia. Ma questo bisogna prenderlo come stimolo". Siamo in diretta sotto i portici della storica Neri Pasticceria Caffetteria in via Saragozza 81, per commentare il pre-partita 📲 #ilrestodelcarlinovideo
