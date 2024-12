Ho visto il finimondo, cronache dell’alluvione di maggio 2023 in Romagna

Per un anno, dall’alluvione di maggio 2023 in Romagna, i cronisti de il Resto del Carlino hanno raccolto documenti esclusivi – come i nastri delle chiamate di emergenza – e seguito le storie di chi ha perso tutto: casa, famiglia, ricordi. A Faenza, decine di alluvionati sono stati ospitati 11 mesi in un hotel: fra loro, anche una coppia che si è sposata da sfollata. A Bologna, ecco i volontari di Selva Malvezzi, frazione andata sott’acqua. A Sant’Agata sul Santerno, l’anziana che ha visto il marito morire sotto i propri occhi: lui era allettato e non poteva muoversi. A Cesena la mamma che ha salvato il figlio: il loro video diventò virale. E un commovente incontro tra un anziano salvato e i suoi salvatori, i carabinieri. Una testimonianza che rilancia l’urgenza di interventi strutturali visti gli altri disastri che sono seguiti.

di Valerio Baroncini e Marco Santangelo