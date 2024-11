I Gormiti e Grotte di Frasassi: la serie spopola in tv

“Gormiti - The New Era” è la serie firmata Rainbow in collaborazione con Giochi Preziosi, in onda su Rai Gulp e Rai Play, girata nella spettacolare scenografia naturale del sito di Fabriano, tra le volute di alabastro e le gigantesche stalattiti e stalagmiti