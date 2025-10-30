Ictus e Parkinson: il video della riabilitazione con guanti robotici e realtà virtuale

In evidenza
Soundcheck - L'intervista a Mecna
Il rapper pugliese racconta "Discordia, armonia e altri stati d'animo", un viaggio tra emozioni autentiche e la metafora della ciliegia...Guarda il video
Ecco la tecnologia che trasforma gli esercizi in sfide interattive e immersive: dalle navicelle spaziali per i più giovani a simulazioni basate su sfoglia e mattarello per i più anziani.
In evidenza
Il rapper pugliese racconta "Discordia, armonia e altri stati d'animo", un viaggio tra emozioni autentiche e la metafora della ciliegia...Guarda il video