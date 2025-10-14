Sanità pubblica a caro prezzo

14 ott 2025
Il corteo a Bologna contro la partita Italia-Israele

I manifestanti partiti da viale della Fiera, dove c'è la sede regionale della Rai, al suon di “blocchiamo tutto” verso piazza Spadolini, in San Donato

