Il corteo a Bologna contro la partita Italia-Israele

In evidenza
Francesco Carofiglio ospite a Il Piacere della Lettura
Francesco Carofiglio, scrittore capace come pochi di dare forma narrativa ai luoghi e alle emozioni collettive, ospite del vodcast Il Piacere della...Guarda il video
I manifestanti partiti da viale della Fiera, dove c'è la sede regionale della Rai, al suon di “blocchiamo tutto” verso piazza Spadolini, in San Donato
In evidenza
Francesco Carofiglio, scrittore capace come pochi di dare forma narrativa ai luoghi e alle emozioni collettive, ospite del vodcast Il Piacere della...Guarda il video