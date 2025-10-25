L’alluvione a Bologna, un anno dopo. Bolognesi: “Torrenti, pioggia, opere: ecco cosa bisogna sapere”

Bologna, 25 ottobre 2025 – “Pensate alla piscina olimpionica accanto al Dall’Ara come fosse una casseruola, quella usata per le lasagne, e di rovesciarla su Bologna in un minuto. Poi, dopo il sessantesimo secondo, di rovesciarla un’altra volta sulla città. E così ancora e ancora, 240 volte, per quattro ore”.

L’occhio di Andrea Bolognesi è glaciale, e non solo per il colore azzurro elettrico, ma per la forza delle immagini che usa descrivendo la furia dell’alluvione. Il direttore del consorzio Canali di Bologna è stato scelto come ospite della prima puntata del vodcast ‘Il Resto di Bologna’, dedicata al primo anniversario del disastro che ha sconvolto la città a ottobre del 2024 e ha strappato alla vita Simone Farinelli, 20 anni appena, in Val di Zena (qui il vodcast).

Gli interventi di emergenza

Cosa è stato fatto, cosa c’è ancora da fare, come sarà la Bologna idraulica del futuro. E quella “paura” che torna sempre, per i cittadini, “ogni volta che piove”. “È passato un anno, ma quelle scene ce le ricordiamo molto bene – racconta Bolognesi –. Per le esigenze del reticolo idrografico cittadino, il Consorzio è dovuto intervenire con interventi emergenziali, che hanno richiesto purtroppo quasi tre mesi per rimuovere oltre 3.000 tonnellate di detriti (tra la Certosa e il centro, ndr) e per ripristinare la funzionalità del Canale di Reno. Questo perché il canale, che veicola l’acqua nella pianura a nord della città, ha anche un’utenza molto importante: il Termovalorizzatore del Frullo”.

Durante l’intervista scorrono le immagini di ruspe e scavatrici al lavoro, fino alla mappa realizzata dal Consorzio proprio sul reticolo idrografico bolognese (mostrata in anteprima digitale durante il vodcast del Carlino). Dal Savena a quello del Reno, dalla Ghisiliera a quello delle Moline, fino agli altri corsi d’acqua di competenza della Regione: il Ravone, l’Aposa, il Savena.

“È il quadrante ovest della città quello che ha subito di più l’alluvione, perché i rii collinari si muovono da sud verso nord e devono trovare un recapito – spiega Bolognesi –. I tratti tombati e quelli scoperti riguardano sia i corsi naturali, che quelli artificiali, ma si pensa non sia così”.

Tenere alta l’attenzione

La paura? Per Bolognesi è naturale, umana, comprensibile. “Ma serve anche a tenere alta l’attenzione, che forse prima non c’era, e soprattutto a prendere coscienza di questi argomenti. Se dico che oggi ci sono 40 gradi, tutti capiscono che fa caldo. Se dico ci aspetta una temperatura di meno 10, tutti sanno che farà freddo. Ma se dico che sono caduti 20 millimetri di pioggia, è tanto o poco? – ragiona il direttore del Consorzio –. Eppure è la quantità di misura base per misurare la pioggia, che fa parte della nostra vita quotidiana. L’attenzione da parte della politica e di chi amministra probabilmente c’è sempre stata, ma anche quella dei cittadini è molto importante”.

Cosa serve ora

Poi le vasche di laminazione, i bacini di espansione, le opere che servono sempre più di fronte a una crisi climatica sempre più evidente e violenta. Bolognesi tocca tutti i temi legati alle alluvioni e lo fa con precisione, puntualità, competenza. L’intervista completa la trovate solo sul nostro nuovo vodcast.