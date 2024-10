Il torrente Crostolo rompe gli argini: paura a Reggio Emilia

Incubo nel Reggiano dove in poche ore sono caduti oltre 100 millimetri di pioggia: Reggio e provincia si sono risvegliati stamane in un incubo, con il Crostolo ed il torrente Canalazzo che hanno spaccato gli argini allagando le campagne tra Cadelbosco, Villa Seta, Bagnolo e Santa Vittoria di Gualtieri. Un migliaio gli sfollati dalla zona alluvionata. Anche a Campegine intere strade alluvionate, con i vigili del fuoco intervenuti in via del Lago per recuperare e salvare due cani intrappolati.