Il Vecchione 2025 di Bologna: il video di come sarà

Un'araba fenice, simbolo di rinascita come augurio per la città, un collare trans-femminista pensato da Fumettibrutti per richiamare la tematica transgender, il primo che si muove grazie con un meccanismo meccanico. Ecco il Vecchione 2025 realizzato dalla fumettista e attivista Josephine Yole Signorelli.