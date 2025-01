Il video dei danni del vento a San Lazzaro (Bologna)

Terrore in via Palazzetti a San Lazzaro dove, all'altezza della pasticceria Le Dolcezze e della cooperativa Palazzetti, il fortissimo vento ha divelto il tetto di una palestra privata. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma i detriti sono volati fino alla strada, invadendola e bloccandola completamente