Il video del funerale della giovane Aurora a Piacenza

La 13enne è morta dopo essere precipitata dall'edificio in cui abitava. Per la sua morte è stato fermato l'ex ragazzo 15enne. All'ultimo saluto piazza fuori dal Duomo di Piacenza gremita e all'uscita del feretro sono stati lanciati in cielo dei palloncini bianchi