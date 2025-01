Il video del rave abusivo di Capodanno a Bologna

Il rave party si è svolto, dal 30 dicembre al primo di gennaio, nella sede della ex Samp utensili di via Calzoni, un complesso industriale ora di proprietà di Unipol, all’angolo con via Stalingrado. Gli organizzatori avrebbero incassato, soltanto di bar, 24mila euro ‘esentasse’