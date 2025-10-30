Ilaria Salis a Bologna, cosa ha detto: il video

In evidenza
Soundcheck - L'intervista a Mecna
Il rapper pugliese racconta "Discordia, armonia e altri stati d'animo", un viaggio tra emozioni autentiche e la metafora della ciliegia...Guarda il video
L’europarlamentare di Avs è stata invitata per parlare di sfratti, occupazioni ed emergenza abitativa a Bologna, ospite del sindacato Plat e dei collettivi universitari
In evidenza
Il rapper pugliese racconta "Discordia, armonia e altri stati d'animo", un viaggio tra emozioni autentiche e la metafora della ciliegia...Guarda il video