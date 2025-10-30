Gli speculatori
Sergio Gioli
Gli speculatori
Video
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Evan Delogu mortoI post di Walter e Andrea DeloguAllerta meteo arancioneRegista mortoFolle inseguimentoMamma Tamara
Acquista il giornale
VideoIlaria Salis a Bologna, cosa ha detto: il video
30 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Ilaria Salis a Bologna, cosa ha detto: il video

Ilaria Salis a Bologna, cosa ha detto: il video

L’europarlamentare di Avs è stata invitata per parlare di sfratti, occupazioni ed emergenza abitativa a Bologna, ospite del sindacato Plat e dei collettivi universitari

In evidenza

Soundcheck - L'intervista a Mecna 

Soundcheck - L'intervista a Mecna 

Il rapper pugliese racconta "Discordia, armonia e altri stati d'animo", un viaggio tra emozioni autentiche e la metafora della ciliegia...

Guarda il video