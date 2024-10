Incendio ad Abano Terme (Padova), immagini hotel la mattina dopo

Un grosso incendio ha interessato nella notte tra sabato e domenica un hotel di Abano Terme, portando all'evacuazione di numerosi ospiti. Nelle immagini della struttura la mattina dopo il rogo, si nota un vetro andato in frantumi ad uno dei piano alti. In molti sono stati soccorsi per intossicazione in un vicino pronto soccorso.