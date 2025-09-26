Marche, l’ultimo confronto

Marche, l’ultimo confronto
Video"Le Gemelle Monelle: Segreti e Risate al Bar Carlino con le Star di TikTok"
26 set 2025
✨ Al Bar Carlino arrivano le Gemelle Monelle! ✨ Ieri, in diretta, due star di TikTok ci hanno raccontato tutto: dal perché del loro nome alle marachelle a scuola (compreso un esame fatto “a due”), fino al segreto della loro sorellanza. Un incontro pieno di aneddoti, affetto e leggerezza, che ci ricorda quanto speciale possa essere il legame tra sorelle. Puoi recuperare la diretta sul nostro sito o sul nostro canale YouTube

