L'incontro tra Curcio e de Pascale: il video

Stretta di mano tra Michele de Pascale e Fabrizio Curcio. Il presidente della Regione ha incontrato questa mattina il nuovo commissario alla ricostruzione post alluvione per un primo summit insieme a sindaci, prefetti, vigili del fuoco e istituzioni delle province colpite dagli eventi estremi degli ultimi due anni. Un ‘check’, innanzitutto, perché sia per Curcio che per de Pascale ci sono procedure che fisiologicamente devono essere aggiornate. Un ‘brain-storming’, poi, con i rappresentanti del territorio, per capire quali sono le priorità. E una serie di incontri nelle prossime settimane per arrivare a una ‘road map’ che porti a capire prima possibile dove bisogna agire