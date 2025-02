Lorenzo Rovagnati morto nell'incidente in elicottero: video

E' stata posta sotto sequestro l'area a Castelguelfo di Noceto, in provincia di Parma, dove è precipitato un elicottero con a bordo tre persone, tutte decedute: l'imprenditore 42enne Lorenzo Rovagnati, amministratore delegato dell'omonimo gruppo e i due piloti Flavio Massa e Leonardo Italiani. In campo, per i rilievi, i Ris di Parma, gli specialisti delle analisi scientifiche. Gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente sono svolti dai carabinieri del comando provinciale, coordinati dalla Procura.