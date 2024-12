Maltempo, garage allagati a Forlì: "Tutte le volte così, come si fa?"

"Adesso non è arrivata in casa l'acqua, quindi sono andato abbastanza bene questa volta. Però tutte le volte così, come si fa? Appena fa un'acqua le fogne non tirano." A dirlo un abitante di Forlì che ha visto allagarsi il garage della sua casa durante l'ondata di maltempo che in queste ore sta investendo la Romagna e che già aveva subito danni in occasione delle precedenti alluvioni che hanno colpito il territorio.